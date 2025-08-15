«Особенный момент». Кудерметова — о победе в парном разряде Уимблдона-2025

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, какие чувства она испытала после победы в парном разряде Уимблдона-2025. Кудерметова играла в паре с бельгийкой Элисе Мертенс, в финале турнира они обыграли дуэт представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй и латвийки Елены Остапенко (3:6, 6:2, 6:4).
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
– У тебя уже был шанс выиграть парный турнир «Большого шлема», ты играла в финале несколько лет назад и вот ты победила на Уимблдоне. Что же ты почувствовала в тот момент?
— Даже не знаю… Это было какое-то странное чувство, я никогда раньше такого не испытывала. Я почти заплакала, но пыталась сдержать эмоции, потому что, когда обернулась и увидела, что Элисе плачет, я сказала: «Элисе, почему ты плачешь? У тебя уже есть много «Шлемов», это мой первый, плакать должна я». Но всё равно… это был особенный момент, – сказала Кудерметова в студии Tennis Channel.
Вероника Кудерметова в паре с Еленой Весниной выходили в финал парного разряда Уимблдона-2021, где уступили паре Се Шувэй/Элисе Мертенс со счётом 6:3, 5:7, 5:9.
- 15 августа 2025
-
10:45
-
10:25
-
10:06
-
09:57
-
09:28
-
09:16
-
08:34
-
06:49
-
05:42
-
05:22
-
05:21
-
04:42
-
04:16
-
03:58
-
03:47
-
02:07
-
00:33
-
00:22
-
00:09
- 14 августа 2025
-
23:53
-
23:38
-
23:26
-
22:40
-
22:26
-
22:18
-
21:42
-
21:21
-
20:47
-
20:26
-
19:50
-
19:39
-
19:28
-
18:38
-
18:19
-
17:49