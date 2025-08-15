Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Особенный момент». Кудерметова — о победе в парном разряде Уимблдона-2025

«Особенный момент». Кудерметова — о победе в парном разряде Уимблдона-2025
Аудио-версия:
Комментарии

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, какие чувства она испытала после победы в парном разряде Уимблдона-2025. Кудерметова играла в паре с бельгийкой Элисе Мертенс, в финале турнира они обыграли дуэт представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй и латвийки Елены Остапенко (3:6, 6:2, 6:4).

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

– У тебя уже был шанс выиграть парный турнир «Большого шлема», ты играла в финале несколько лет назад и вот ты победила на Уимблдоне. Что же ты почувствовала в тот момент?
— Даже не знаю… Это было какое-то странное чувство, я никогда раньше такого не испытывала. Я почти заплакала, но пыталась сдержать эмоции, потому что, когда обернулась и увидела, что Элисе плачет, я сказала: «Элисе, почему ты плачешь? У тебя уже есть много «Шлемов», это мой первый, плакать должна я». Но всё равно… это был особенный момент, – сказала Кудерметова в студии Tennis Channel.

Вероника Кудерметова в паре с Еленой Весниной выходили в финал парного разряда Уимблдона-2021, где уступили паре Се Шувэй/Элисе Мертенс со счётом 6:3, 5:7, 5:9.

Материалы по теме
Кудерметова — впервые в четвертьфинале Цинциннати! Там её ждёт бывшая россиянка
Кудерметова — впервые в четвертьфинале Цинциннати! Там её ждёт бывшая россиянка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android