Синнер — о матче с Оже-Альяссимом в Цинциннати: хорошо проходили геймы на приёме

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу в матче 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:0, 6:2.

«Сегодня я чувствовал себя на корте отлично. Особенно хорошо проходили геймы на приёме — очень, очень хорошо. И подача тоже была на высоком уровне. Был небольшой спад, но иногда нормально начать сет чуть иначе. Но против таких соперников можно легко загнать себя в сложную ситуацию, потому что, когда у него идёт подача, очень трудно сделать брейк в ответ. Так что я доволен сегодняшним матчем. Я поднял свой уровень игры — именно этого я сегодня и добивался, я рад. Посмотрим, что ждёт меня в полуфинале», – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

В полуфинале турнира в Цинциннати Янник Синнер сыграет с французским теннисистом Теренсом Атманом, который был сильнее датчанина Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:3.