Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о матче с Оже-Альяссимом в Цинциннати: хорошо проходили геймы на приёме

Синнер — о матче с Оже-Альяссимом в Цинциннати: хорошо проходили геймы на приёме
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу в матче 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:0, 6:2.

Цинциннати (м). 1/4 финала
14 августа 2025, четверг. 22:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Сегодня я чувствовал себя на корте отлично. Особенно хорошо проходили геймы на приёме — очень, очень хорошо. И подача тоже была на высоком уровне. Был небольшой спад, но иногда нормально начать сет чуть иначе. Но против таких соперников можно легко загнать себя в сложную ситуацию, потому что, когда у него идёт подача, очень трудно сделать брейк в ответ. Так что я доволен сегодняшним матчем. Я поднял свой уровень игры — именно этого я сегодня и добивался, я рад. Посмотрим, что ждёт меня в полуфинале», – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

В полуфинале турнира в Цинциннати Янник Синнер сыграет с французским теннисистом Теренсом Атманом, который был сильнее датчанина Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:3.

Материалы по теме
«Показываю отличный теннис». Синнер дал комментарий после выхода в полуфинал Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android