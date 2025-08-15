Синнер — о матче с Оже-Альяссимом в Цинциннати: хорошо проходили геймы на приёме

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу в матче 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:0, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Сегодня я чувствовал себя на корте отлично. Особенно хорошо проходили геймы на приёме — очень, очень хорошо. И подача тоже была на высоком уровне. Был небольшой спад, но иногда нормально начать сет чуть иначе. Но против таких соперников можно легко загнать себя в сложную ситуацию, потому что, когда у него идёт подача, очень трудно сделать брейк в ответ. Так что я доволен сегодняшним матчем. Я поднял свой уровень игры — именно этого я сегодня и добивался, я рад. Посмотрим, что ждёт меня в полуфинале», – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.
В полуфинале турнира в Цинциннати Янник Синнер сыграет с французским теннисистом Теренсом Атманом, который был сильнее датчанина Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:3.
- 15 августа 2025
-
10:45
-
10:25
-
10:06
-
09:57
-
09:28
-
09:16
-
08:34
-
06:49
-
05:42
-
05:22
-
05:21
-
04:42
-
04:16
-
03:58
-
03:47
-
02:07
-
00:33
-
00:22
-
00:09
- 14 августа 2025
-
23:53
-
23:38
-
23:26
-
22:40
-
22:26
-
22:18
-
21:42
-
21:21
-
20:47
-
20:26
-
19:50
-
19:39
-
19:28
-
18:38
-
18:19
-
17:49