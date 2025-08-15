Скидки
«Хочу выжать из себя всё возможное». Синнер — о вызовах в карьере

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какие вызовы мотивируют его по ходу теннисной карьеры.

«Я просто хочу бросать себе вызовы и видеть, где я могу оказаться, чего смогу достичь. Я не хочу говорить о титуле или победах, просто хочу выжать из себя всё возможное, чтобы после карьеры сказать: «Я отдал 100% во всём». Надеюсь, мне удастся это сделать — для этого нужны жертвы, нужно отдавать всё возможное, я жду этого с нетерпением. Это не значит, что у тебя нет жизни вне тенниса, конечно, она есть, и я люблю людей, которые меня окружают, но иногда всё-таки приходится чем-то жертвовать», – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

Синнер принимает участие в «Мастерсе» в Цинциннати (США). Ранее он вышел в полуфинал турнира, где поборется за выход в решающий матч турнира с французским теннисистом Теренсом Атманом.

Синнер стал самым молодым игроком после Джоковича с 25 и более победами на харде подряд
