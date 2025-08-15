Скидки
Гауфф рассказала, какой компонент игры помог ей одержать победу в матче с Бронцетти

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, какой компонент игры помог ей одержать победу в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где она встречалась с итальянкой Лючией Бронцетти (6:2, 6:4).

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 18:05 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Во втором сете, думаю, я немного улучшила процент попадания первых подач, хотя в целом я сделала немало эйсов или таких подач, которые соперница уже не вернула. Если вспоминать, как у меня всё шло на прошлой неделе в этом компоненте, сейчас я довольна. Всегда стараешься работать над улучшением, но, конечно, гораздо приятнее, когда это сопровождается победами. Сегодня процент выигранных вторых подач тоже был высоким. Я довольна тем, где нахожусь сейчас, но всё же должна продолжать работать, чтобы становиться лучше», – сказала Гауфф на пресс-конференции после матча.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Гауфф сыграет с ещё одной итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.

