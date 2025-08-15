Гауфф рассказала, какой компонент игры помог ей одержать победу в матче с Бронцетти

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, какой компонент игры помог ей одержать победу в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где она встречалась с итальянкой Лючией Бронцетти (6:2, 6:4).
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Во втором сете, думаю, я немного улучшила процент попадания первых подач, хотя в целом я сделала немало эйсов или таких подач, которые соперница уже не вернула. Если вспоминать, как у меня всё шло на прошлой неделе в этом компоненте, сейчас я довольна. Всегда стараешься работать над улучшением, но, конечно, гораздо приятнее, когда это сопровождается победами. Сегодня процент выигранных вторых подач тоже был высоким. Я довольна тем, где нахожусь сейчас, но всё же должна продолжать работать, чтобы становиться лучше», – сказала Гауфф на пресс-конференции после матча.
В четвертьфинале турнира в Цинциннати Гауфф сыграет с ещё одной итальянской теннисисткой Жасмин Паолини.
- 15 августа 2025
-
11:45
-
11:29
-
11:09
-
10:45
-
10:25
-
10:06
-
09:57
-
09:28
-
09:16
-
08:34
-
06:49
-
05:42
-
05:22
-
05:21
-
04:42
-
04:16
-
03:58
-
03:47
-
02:07
-
00:33
-
00:22
-
00:09
- 14 августа 2025
-
23:53
-
23:38
-
23:26
-
22:40
-
22:26
-
22:18
-
21:42
-
21:21
-
20:47
-
20:26
-
19:50
-
19:39
-
19:28