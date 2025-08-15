Гауфф: сложно побеждать каждую неделю, ты привыкаешь проигрывать чаще, чем выигрывать

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мыслями о своём подходе в карьере к борьбе с перфекционизмом, признавшись, что с возрастом научилась спокойнее относиться к поражениям.

«Всё всегда сводится к обучению. Наверное, в детстве я принимала всё гораздо ближе к сердцу — возможно, потому, что в юниорах мы не играем каждую неделю и каждое событие воспринимается масштабнее, хотя тогда я обычно выигрывала много матчей. Если же проигрывала, то могло пройти три недели до следующего турнира.

Сейчас в профессиональном туре очень сложно побеждать каждую неделю, и ты привыкаешь проигрывать чаще, чем выигрывать. Я стараюсь забывать эти поражения и концентрироваться на долгосрочных целях. Победы я, конечно, отмечаю, но я слишком большой перфекционист — в итоге по-настоящему удовлетворяют только большие титулы. Стараюсь учиться и в этом плане, ценить каждую победу на своём пути», – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Цинциннати.