Кто станет чемпионом «Мастерса» в Цинциннати?

В эти дни в американском Цинциннати проходит престижный хардовый турнир категории «Мастерс». На данный момент известна первая пара полуфиналистов турнира. Российский теннисист Андрей Рублёв продолжает борьбу на турнире. Также в сетке турнира остались первая и вторая ракетки мира итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать победителя соревнований в США.

Сегодня, 15 августа, матч 1/4 финала проведут Андрей Рублёв (Россия) и Карлос Алькарас (Испания). Во втором четвертьфинале сыграют американец Бен Шелтон и немец Александр Зверев. Ранее в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати вышел итальянец Янник Синнер, за право сыграть в финале соревнований он поборется с французом Теренсом Атманом.

