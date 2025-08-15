Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 15 августа

Сегодня, 15 августа, в Цинциннати (США) пройдёт девятый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 1/4 финала. Расписание на 15 августа

18:00. Ига Швёнтек (Польша) — Анна Калинская (Россия).

19:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан).

23:30. Вероника Кудерметова (Россия) — Варвара Грачёва (Франция).

3:30. Жасмин Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.