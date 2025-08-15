Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 15 августа

Турнир WTA-1000 в Цинциннати: расписание матчей на 15 августа
Комментарии

Сегодня, 15 августа, в Цинциннати (США) пройдёт девятый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 1/4 финала. Расписание на 15 августа

  • 18:00. Ига Швёнтек (Польша) — Анна Калинская (Россия).
  • 19:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан).
  • 23:30. Вероника Кудерметова (Россия) — Варвара Грачёва (Франция).
  • 3:30. Жасмин Паолини (Италия) – Кори Гауфф (США).

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Материалы по теме
Женский тур стал очень крутым! Смотреть его реально интересно
Женский тур стал очень крутым! Смотреть его реально интересно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android