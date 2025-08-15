Скидки
«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 15 августа

Сегодня, 15 августа, и в ночь на 16 августа по московскому времени в Цинциннати (США) пройдут очередные матчи хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Расписание матчей, 1/4 финала. 15-16 августа (время московское):

  • 22:00. Андрей Рублёв (Россия) – Карлос Алькарас (Испания);
  • 2:00. Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия).

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Сетка "Мастерса" в Цинциннати
