«Мастерс» в Цинциннати: расписание матчей на 15 августа
Сегодня, 15 августа, и в ночь на 16 августа по московскому времени в Цинциннати (США) пройдут очередные матчи хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.
Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Расписание матчей, 1/4 финала. 15-16 августа (время московское):
- 22:00. Андрей Рублёв (Россия) – Карлос Алькарас (Испания);
- 2:00. Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия).
Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале прошлогоднего турнира он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
