Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всегда стараюсь быть настороже». Гауфф — о матчах с низкорейтинговыми теннисистками

«Всегда стараюсь быть настороже». Гауфф — о матчах с низкорейтинговыми теннисистками
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как она относится к матчам с теннисистками с низким рейтингом.

«Иногда сложно играть против теннисисток, которые не являются сеяными, потому что они выходят на корт без всякого давления, им нечего терять, и всё, что они могут сделать — это выиграть. Я стараюсь не обращать особого внимания на рейтинг, ведь сейчас любая может обыграть любую, независимо от цифр. Думаю, это видно по последним турнирам, поэтому я всегда стараюсь быть настороже.

Порой ты даже более расслаблена, когда играешь с сеяной, возможно, потому что уже примерно знаешь, чего ожидать. Если проигрываешь, то, скорее всего, потому, что она показала высокий уровень тенниса. А вот если уступаешь кому-то с более низким рейтингом, то, как правило, это потому, что сама не показала свою лучшую игру — тут можно согрешить излишней расслабленностью», – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Цинциннати.

Материалы по теме
Женский тур стал очень крутым! Смотреть его реально интересно
Женский тур стал очень крутым! Смотреть его реально интересно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android