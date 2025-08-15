«Всегда стараюсь быть настороже». Гауфф — о матчах с низкорейтинговыми теннисистками

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как она относится к матчам с теннисистками с низким рейтингом.

«Иногда сложно играть против теннисисток, которые не являются сеяными, потому что они выходят на корт без всякого давления, им нечего терять, и всё, что они могут сделать — это выиграть. Я стараюсь не обращать особого внимания на рейтинг, ведь сейчас любая может обыграть любую, независимо от цифр. Думаю, это видно по последним турнирам, поэтому я всегда стараюсь быть настороже.

Порой ты даже более расслаблена, когда играешь с сеяной, возможно, потому что уже примерно знаешь, чего ожидать. Если проигрываешь, то, скорее всего, потому, что она показала высокий уровень тенниса. А вот если уступаешь кому-то с более низким рейтингом, то, как правило, это потому, что сама не показала свою лучшую игру — тут можно согрешить излишней расслабленностью», – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Цинциннати.