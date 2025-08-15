Скидки
Шелтон — о матче с Легечкой: лучший матч, который я провёл в Цинциннати

Американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал свою победу в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) над чешским теннисистом Иржи Легечкой. Шелтон был сильнее со счётом 6:4, 6:4.

Цинциннати (м). 4-й круг
15 августа 2025, пятница. 00:30 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Чувствую себя хорошо. Это лучший матч, который я провёл в Цинциннати. У него отличная подача, он мощно бьёт по мячу — тяжёлый соперник. Думаю, сегодня я очень хорошо сыграл важные розыгрыши. С каждой игрой я всё больше привыкаю к мячу и таймингу на этом покрытии, и с тремя сыгранными матчами моя игра стала лучше. Так что я, конечно, рад выйти в четвертьфинал», – сказал Шелтон в студии Tennis Channel.

За выход в полуфинал турнира в Цинциннати Шелтон поспорит с 28-летним представителем Германии, третьей ракеткой мира Александром Зверевым.

