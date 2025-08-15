Калинская — Швёнтек: где смотреть, во сколько начнётся матч 1/4 финала в Цинциннати

Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати состоится матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с полькой Игой Швёнтек (третий номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 18:00 мск. Официальный показ матчей WTA-тура в России не предусмотрен. Чемпионат проведёт текстовую трансляцию игры Анна Калинская — Ига Швёнтек.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.