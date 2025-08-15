Калинская — Швёнтек: история личных встреч перед матчем 1/4 финала в Цинциннати
Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати состоится матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с полькой Игой Швёнтек (третий номер рейтинга).
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Анна Калинская
А. Калинская
В рамках WTA-тура теннисистки провели друг с другом одну встречу, победительницей которой стала Анна Калинская. Россиянка обыграла Швёнтек в полуфинале турнира в Дубае в 2024 году со счётом 6:4, 6:4.
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.
