Анна Калинская — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Цинциннати

Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати состоится матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с полькой Игой Швёнтек (третий номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анна Калинская – Ига Швёнтек, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

В рамках WTA-тура теннисистки провели друг с другом одну встречу, победительницей которой стала Анна Калинская. Россиянка обыграла Швёнтек в полуфинале турнира в Дубае в 2024 году со счётом 6:4, 6:4.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.

