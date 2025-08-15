Скидки
Теннис

Гауфф: когда выигрываешь ТБШ, потом проще относишься к остальной части сезона

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о своём отношении к оставшейся части игрового сезона после победы на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Сейчас я в ситуации, похожей на ту, что была после победы на US Open — я сохраняю баланс и на корте, и за его пределами. Когда выигрываешь турнир «Большого шлема», потом проще относишься к остальной части сезона: уже никто не сможет сказать, что год был плохим, и в целом всё становится немного легче.

Хотя раньше для меня это было не так — болельщики ожидают, что ты будешь побеждать каждую неделю, а это непросто, когда календарь растянут на 11 месяцев. Так что вполне нормально провести подряд три-четыре хорошие недели, а потом три-четыре неудачные — так устроен тур», – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Цинциннати.

