Соболенко — Рыбакина: история личных встреч перед матчем 1/4 финала в Цинциннати

Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати состоится матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (10-й номер рейтинга).

Счёт личных встреч — 7-4 в пользу Соболенко. Последняя очная встреча теннисисток состоялась в четвертьфинале травяного турнира в Берлине, где победа осталась за белорусской теннисисткой (7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6)). В прошлом сезоне теннисистки встречались трижды. Елена победила в финале Брисбена с разгромным счётом 6:0, 6:3, Арина взяла реванш в полуфинале Мадрида со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:5), а затем Рыбакина выиграла в групповом круге Итогового чемпионата WTA — 6:4, 3:6, 6:1. А чуть меньше двух месяцев назад белоруска вырвала победу в четвертьфинале Берлина с четверного матчбола — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

