Соболенко — Рыбакина: где смотреть, во сколько начнётся матч 1/4 финала в Цинциннати
Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати состоится матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (10-й номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 19:30 мск. Официальный показ матчей WTA-тура в России не предусмотрен. Чемпионат проведёт текстовую трансляцию игры Арина Соболенко — Елена Рыбакина.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.
