Американский теннисист Бен Шелтон рассказал, как ему удаётся сохранять концентрацию во время турниров, отметив, что в последнее время больше предпочитает смотреть теннис и разбор матчей, чем проводить время в социальных сетях.

– Как тебе удаётся сохранять концентрацию? Стараешься ли ты не читать слишком много статей, не заходить в соцсети или как это у тебя выглядит?

— Думаю, я неплохо с этим справляюсь. Огромный шаг для меня — два года назад я удалил приложение Х. Лучшее решение в моей жизни. За последние два года я вообще туда не заходил. Находясь в нём, легко уйти в «кроличью нору». Я его вообще не открываю.

Люблю смотреть хайлайты, и в последнее время я смотрю гораздо больше тенниса, чем раньше — будь то разбор матчей или игра кого-то из моих друзей на «челленджере» или на одном из других турниров. Думаю, я справляюсь. У меня есть команда, которая держит меня на земле. Они точно не дадут мне зазнаться, так что всё хорошо, – сказал Шелтон в интервью Tennis Channel.