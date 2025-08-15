Скидки
Бен Шелтон рассказал, как ему удаётся сохранять концентрацию во время турниров

Бен Шелтон рассказал, как ему удаётся сохранять концентрацию во время турниров
Американский теннисист Бен Шелтон рассказал, как ему удаётся сохранять концентрацию во время турниров, отметив, что в последнее время больше предпочитает смотреть теннис и разбор матчей, чем проводить время в социальных сетях.

– Как тебе удаётся сохранять концентрацию? Стараешься ли ты не читать слишком много статей, не заходить в соцсети или как это у тебя выглядит?
— Думаю, я неплохо с этим справляюсь. Огромный шаг для меня — два года назад я удалил приложение Х. Лучшее решение в моей жизни. За последние два года я вообще туда не заходил. Находясь в нём, легко уйти в «кроличью нору». Я его вообще не открываю.

Люблю смотреть хайлайты, и в последнее время я смотрю гораздо больше тенниса, чем раньше — будь то разбор матчей или игра кого-то из моих друзей на «челленджере» или на одном из других турниров. Думаю, я справляюсь. У меня есть команда, которая держит меня на земле. Они точно не дадут мне зазнаться, так что всё хорошо, – сказал Шелтон в интервью Tennis Channel.

