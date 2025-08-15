Рублёв — Алькарас: где смотреть, во сколько начнётся матч 1/4 финала в Цинциннати
Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати состоится матч 1/4 финала хардового турнира категории «Мастерс», в котором 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск. Матч в прямом эфире покажет BB Tennis. Также «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры Андрей Рублёв – Карлос Алькарас.
Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале турнира он был сильнее американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
