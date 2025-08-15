Скидки
Теннис

«С нетерпением жду этого матча». Шелтон — о предстоящей встрече со Зверевым в Цинциннати

Американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча «Мастерса» в Цинциннати (США) с немцем Александром Зверевым.

Цинциннати (м). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 02:00 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«С нетерпением жду этого. Сейчас я чувствую себя действительно комфортно, пожалуй, максимально комфортно на корте и не только в игре, но и на приёме. Те вещи, которые обычно вызывают у меня дискомфорт, сейчас даются легко.

Я хочу играть против теннисистов из топ-10, хочу играть против игроков из топ-5. Поэтому всё чаще доходить до стадии турнира, где могу встретиться с такими соперниками — важная цель для меня. И каждый раз, когда я получаю возможность выйти на корт и побороться с ними — это огромный опыт. Я с нетерпением жду этого и очень рад предстоящему матчу», – сказал Шелтон в интервью Tennis Channel.

