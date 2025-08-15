«С нетерпением жду этого матча». Шелтон — о предстоящей встрече со Зверевым в Цинциннати

Американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча «Мастерса» в Цинциннати (США) с немцем Александром Зверевым.
«С нетерпением жду этого. Сейчас я чувствую себя действительно комфортно, пожалуй, максимально комфортно на корте и не только в игре, но и на приёме. Те вещи, которые обычно вызывают у меня дискомфорт, сейчас даются легко.
Я хочу играть против теннисистов из топ-10, хочу играть против игроков из топ-5. Поэтому всё чаще доходить до стадии турнира, где могу встретиться с такими соперниками — важная цель для меня. И каждый раз, когда я получаю возможность выйти на корт и побороться с ними — это огромный опыт. Я с нетерпением жду этого и очень рад предстоящему матчу», – сказал Шелтон в интервью Tennis Channel.
