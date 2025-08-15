Атман — о матче с Руне: Хольгер немного посмеялся, сказав, что я играю с закрытыми глазами

136-я ракетка мира французский теннисист Теренс Атман поделился эмоциями после победы в матче 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США) над датским теннисистом Хольгером Руне (6:2, 6:3).

— Этот первый сет был просто сумасшедший.

— Он был просто космический (смеётся). Мне кажется, что я смог поднять уровень игры так высоко, что это было бы одинаково с любым соперником. Конечно, такие сеты называют «разогревающими», но это те вещи, которые можно использовать и повторять. Моя задача — повторять это снова.

— Вы говорите о «разогревающем» сете, однако не создавалось ли впечатление, что вы перегрелись?

— Я полностью контролировал то, что делал. Были моменты, когда я просто отпустил удары, потому что был впереди, и это сработало. Хольгер даже немного посмеялся, сказав, что я играю с закрытыми глазами, но нет, бо́льшую часть времени я контролировал ход матча, – приводит слова Атмана L’Equipe.