«Ради таких моментов я и тренируюсь каждый день». Атман — о предстоящем матче с Синнером

136-я ракетка мира французский теннисист Теренс Атман поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинального матча «Мастерса» в Цинциннати (США), где ему предстоит встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
|1
|2
|3
|
|
«Это будет суперматч. Ради таких моментов я и тренируюсь очень усердно каждый день. Он человек с двумя руками и двумя ногами, как и я. Он — первый номер в мире, выигрывает турниры «Большого шлема», браво! Это будет очень интересный матч для меня. После побед над четвёртым и девятым номерами рейтинга я смогу проверить себя в поединке с первой ракеткой мира. Очень высокий уровень.
Я жду с нетерпением, буду атаковать его так же, как и в матчах с другими теннисистами. С начала турнира мне нечего терять, и в субботу это не изменится», – приводит слова Атмана L’Equipe.
- 15 августа 2025
-
17:50
-
17:43
-
17:20
-
17:01
-
17:00
-
16:58
-
16:30
-
16:27
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:00
-
14:45
-
14:42
-
14:16
-
14:15
-
13:03
-
13:00
-
12:32
-
12:15
-
12:09
-
11:45
-
11:29
-
11:09
-
10:45
-
10:25
-
10:06
-
09:57
-
09:28
-
09:16
-
08:34
-
06:49
-
05:42
-
05:22
-
05:21