«Ради таких моментов я и тренируюсь каждый день». Атман — о предстоящем матче с Синнером

136-я ракетка мира французский теннисист Теренс Атман поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинального матча «Мастерса» в Цинциннати (США), где ему предстоит встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Это будет суперматч. Ради таких моментов я и тренируюсь очень усердно каждый день. Он человек с двумя руками и двумя ногами, как и я. Он — первый номер в мире, выигрывает турниры «Большого шлема», браво! Это будет очень интересный матч для меня. После побед над четвёртым и девятым номерами рейтинга я смогу проверить себя в поединке с первой ракеткой мира. Очень высокий уровень.

Я жду с нетерпением, буду атаковать его так же, как и в матчах с другими теннисистами. С начала турнира мне нечего терять, и в субботу это не изменится», – приводит слова Атмана L’Equipe.

