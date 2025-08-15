Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова: иногда была так расстроена, что думала: «Может, пора завязывать с теннисом?»

Кудерметова: иногда была так расстроена, что думала: «Может, пора завязывать с теннисом?»
Аудио-версия:
Комментарии

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что поддержало её мотивацию продолжать играть в теннис, отметив, что одним из главных факторов стал финал турнира в Брисбене (Австралия) в начале 2025 года, в котором её сестра Полина Кудерметова уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко (6:4, 3:6, 2:6).

Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

«Последние два года были для меня очень трудными. Я не показывала свой лучший теннис и не добивалась результатов. Иногда я была так расстроена, что думала: «Может, пора завязывать с теннисом?». Но потом, на предсезонной подготовке, я сказала себе: «Вероника, ладно, попробуй этот сезон с позитивной энергией». Ещё моя сестра в этом году сыграла в финале Брисбена — и это дало мне огромную мотивацию. Нужно много работать. И вот я здесь, говорю с вами и благодарю за вашу поддержку. Было очень приятно играть перед вами», – сказала Кудерметова в интервью на корте после матча четвёртого круга турнира в Цинциннати.

Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати, где ей предстоит сразиться с французской теннисисткой Варварой Грачёвой.

Материалы по теме
Кудерметова — впервые в четвертьфинале Цинциннати! Там её ждёт бывшая россиянка
Кудерметова — впервые в четвертьфинале Цинциннати! Там её ждёт бывшая россиянка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android