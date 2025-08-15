Кудерметова: иногда была так расстроена, что думала: «Может, пора завязывать с теннисом?»

36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, что поддержало её мотивацию продолжать играть в теннис, отметив, что одним из главных факторов стал финал турнира в Брисбене (Австралия) в начале 2025 года, в котором её сестра Полина Кудерметова уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко (6:4, 3:6, 2:6).
«Последние два года были для меня очень трудными. Я не показывала свой лучший теннис и не добивалась результатов. Иногда я была так расстроена, что думала: «Может, пора завязывать с теннисом?». Но потом, на предсезонной подготовке, я сказала себе: «Вероника, ладно, попробуй этот сезон с позитивной энергией». Ещё моя сестра в этом году сыграла в финале Брисбена — и это дало мне огромную мотивацию. Нужно много работать. И вот я здесь, говорю с вами и благодарю за вашу поддержку. Было очень приятно играть перед вами», – сказала Кудерметова в интервью на корте после матча четвёртого круга турнира в Цинциннати.
Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати, где ей предстоит сразиться с французской теннисисткой Варварой Грачёвой.
