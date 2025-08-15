Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: история личных встреч перед четвертьфиналом в Цинциннати

Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати состоится четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР.

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: личные встречи на турнирах ATP:

15.11.2023: Итоговый чемпионат ATP. Групповой турнир. Рублёв — Алькарас — 5:7, 2:6;

— 5:7, 2:6; 01.05.2024: «Мастерс» в Мадриде, 1/4 финала. Рублёв — Алькарас — 4:6, 6:3, 6:2;

— Алькарас — 4:6, 6:3, 6:2; 13.11.2024: Итоговый чемпионат ATP. Групповой турнир. Рублёв — Алькарас — 3:6, 6:7 (8:10);

— Алькарас — 3:6, 6:7 (8:10); 06.07.2025: Уимблдон, 1/8 финала. Рублёв — Алькарас — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас, которая начнётся не ранее 22:00 мск.