Райлли Опелка получил штраф за оскорбление судьи в матче с Сафиуллиным в Индиан-Уэллсе

73-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка рассказал, какой штраф получил за оскорбление судьи в матче первого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в этом году. Тогда Опелка проиграл россиянину Роману Сафиуллину со счётом 5:7, 4:6.

Американец конфликтовал с судьёй на вышке Начо Форкаделем. В социальных сетях Опелка поделился скриншотом письма от ATP, где сообщается о штрафе $ 24,6 тыс. за реплику: «Прости, Роман. Начо – идиот». Также его оштрафовали на $ 30 тыс. за перерыв в игре из-за «ненужного» вызова врача. Тогда Райлли жаловался, что не может играть из-за плохой видимости.

«Слово на «и» может быть дорогим», — подписал скриншот Опелка.

Фото: Страница Райлли Опелки в соцсетях

Напомним, призовые за первый круг составляют $ 25 375 до вычета налогов.