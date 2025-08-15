Райлли Опелка получил штраф за оскорбление судьи в матче с Сафиуллиным в Индиан-Уэллсе

73-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка рассказал, какой штраф получил за оскорбление судьи в матче первого круга на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в этом году. Тогда Опелка проиграл россиянину Роману Сафиуллину со счётом 5:7, 4:6.
Американец конфликтовал с судьёй на вышке Начо Форкаделем. В социальных сетях Опелка поделился скриншотом письма от ATP, где сообщается о штрафе $ 24,6 тыс. за реплику: «Прости, Роман. Начо – идиот». Также его оштрафовали на $ 30 тыс. за перерыв в игре из-за «ненужного» вызова врача. Тогда Райлли жаловался, что не может играть из-за плохой видимости.
«Слово на «и» может быть дорогим», — подписал скриншот Опелка.
Фото: Страница Райлли Опелки в соцсетях
Напомним, призовые за первый круг составляют $ 25 375 до вычета налогов.
