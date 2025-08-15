«Боялся рисковать за 10 дней до US Open». Хачанов — о снятии с «Мастерса» в Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в социальных сетях опубликовал пост после снятия с матча четвёртого круга с немцем Александром Зверевым на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Счёт — 5:7, 3:0 (отказ).

«Привет, ребята. Хотел просто быстро рассказать вам о вчерашнем матче с Александром Зверевым. Впервые в моей карьере снялся с поединка и не чувствую себя из-за этого счастливым. Снова почувствовал боль в спине, которая уже несколько раз меня беспокоила в этом году, и боялся рисковать и пытаться продолжать, особенно за 10 дней до Открытого чемпионата США. Извиняюсь перед всеми, кто пришёл вчера вечером посмотреть и поддержать! Спасибо, Цинциннати, это один из лучших турниров на данный момент в туре!!» — написал Хачанов в социальных сетях.