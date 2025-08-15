В музее Рафаэля Надаля побит рекорд посещаемости

В музее 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля установлен рекорд посещаемости с момента его открытия в 2016 году.

«Выставка 𝗥𝗮𝗳𝗮 𝗡𝗮𝗱𝗮𝗹 𝗠𝘂𝘀𝗲𝘂𝗺 бьёт рекорды по посещаемости. За последние 12 месяцев музей посетили более 100 000 человек, что является рекордным показателем с момента его открытия почти девять лет назад», — написано в сообщении пресс-службы Академии Рафаэля Надаля.

Музей Рафаэля Надаля расположен в городке Манакор на острове Майорка, примерно в 50 минутах езды от столицы острова Пальма-де-Майорка. Посетители могут участвовать в мероприятиях, которые представляют собой сложные физические и умственные требования профессионального спорта. Также в музее представлены трофеи с турниров «Большого шлема», олимпийские медали, награды Кубка Дэвиса, культовые футболки Надаля. С помощью видеороликов и дисплеев представлены ценности, которыми руководствовался Надаль на протяжении всей своей карьеры: усилия, смирение, настойчивость и уважение к противникам. Рядом с музеем находится Академия Рафы Надаля, которая предлагает теннисные программы для детей и взрослых.