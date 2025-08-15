Синнер — о возвращении Феррары после допинг-скандала: его работа принесла мне много пользы

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о решении вернуть в команду бывшего фитнес-тренера Умберто Феррару, с которым прекратил сотрудничество после допинг-скандала. Именно Феррара приобрёл мазь, содержащую клостебол.

«Раньше ситуация была другой. Теперь всё по-другому. Я чувствовал, что в этот момент мне нужен кто-то, кто лучше знает моё тело. Мы работали вместе два года до перерыва. Его работа принесла мне много пользы. Мы работали над каждой областью моего тела: подвижностью, стабильностью, и я даже видел, как моя выносливость значительно улучшилась. Думаю, он проделал отличную работу. Мне тоже хорошо работалось с Марко [Паничи], но, возможно, он не был лучшим выбором. С Умберто у меня всегда было хорошее взаимопонимание», — приводит слова Синнера сайт Бена Ротенберга.