Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Цинциннати

Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати состоится четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас, которая начнётся не ранее 22:00 мск.

Рублёв и Алькарас провели между собой четыре матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу испанца. Также они встречались в полуфинале выставочного турнира в ОАЭ в 2022 году. Рублёв одержал разгромную победу со счётом 6:2, 6:1.