Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Цинциннати

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Цинциннати
Комментарии

Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати состоится четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас, которая начнётся не ранее 22:00 мск.

Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Рублёв и Алькарас провели между собой четыре матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу испанца. Также они встречались в полуфинале выставочного турнира в ОАЭ в 2022 году. Рублёв одержал разгромную победу со счётом 6:2, 6:1.

