Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Цинциннати
Поделиться
Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати состоится четвертьфинальный матч хардового турнира категории «Мастерс», в котором 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим вторую строчку рейтинга АТР.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас, которая начнётся не ранее 22:00 мск.
Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Рублёв и Алькарас провели между собой четыре матча на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу испанца. Также они встречались в полуфинале выставочного турнира в ОАЭ в 2022 году. Рублёв одержал разгромную победу со счётом 6:2, 6:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 августа 2025
-
19:14
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:33
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:43
-
17:20
-
17:01
-
17:00
-
16:58
-
16:30
-
16:27
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:00
-
14:45
-
14:42
-
14:16
-
14:15
-
13:03
-
13:00
-
12:32
-
12:15
-
12:09
-
11:45
-
11:29
-
11:09
-
10:45
-
10:25