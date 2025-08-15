Скидки
Опубликована программа соревнований первой недели US Open — 2025

Опубликована программа соревнований первой недели US Open — 2025
Комментарии

Опубликовано расписание мероприятий на первой неделе Открытого чемпионата США — 2025 по теннису (18-24 августа).

Календарь событий первой недели US Open — 2025:

  • 17 августа — жеребьёвка микста.
  • 18-21 августа — матчи квалификаций.
  • 19-20 августа — основной турнир в миксте.
  • 21 августа — жеребьёвка основных сеток в одиночном разряде.
  • 22 августа — медиа-день.
  • 23 августа — детский день на корте Артура Эша;
  • 24 августа — начало сореваний в основной сетке мужского и женского одиночного разрядов.

Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является итальянский теннисист Янник Синнер. Представительница Беларуси Арина Соболенко выиграла US Open — 2024 среди женщин.

Комментарии
