«Рад твоему пути здесь». Руне поддержал Атмана после их матча в 1/4 финала в Цинциннати

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне в социальных сетях отреагировал на интервью, которое дал 136-я ракетка мира французский теннисист Теренс Атман после победы над датчанином в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:2, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
«Это просто безумие. Я не могу в это поверить… для меня это также большие деньги. Очень эмоционально к этому отношусь. Прошлой ночью после победы над Тейлором не мог уснуть, но старался наслаждаться этим как можно больше, потому что мне было нечего терять», — сказал Атман в интервью на корте.
«Я знаю тебя, Теренс, ещё со времён юниоров. Теннис — это трудный путь, и я рад твоему пути здесь, на турнире в Цинциннати, и тому, что это будет означать для тебя в будущем. Удачи дальше!» — отреагировал Руне.
- 15 августа 2025
-
19:14
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:33
-
18:07
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:43
-
17:20
-
17:01
-
17:00
-
16:58
-
16:30
-
16:27
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:00
-
14:45
-
14:42
-
14:16
-
14:15
-
13:03
-
13:00
-
12:32
-
12:15
-
12:09
-
11:45
-
11:29
-
11:09
-
10:45
-
10:25