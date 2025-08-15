«Рад твоему пути здесь». Руне поддержал Атмана после их матча в 1/4 финала в Цинциннати

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне в социальных сетях отреагировал на интервью, которое дал 136-я ракетка мира французский теннисист Теренс Атман после победы над датчанином в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:2, 6:3.

«Это просто безумие. Я не могу в это поверить… для меня это также большие деньги. Очень эмоционально к этому отношусь. Прошлой ночью после победы над Тейлором не мог уснуть, но старался наслаждаться этим как можно больше, потому что мне было нечего терять», — сказал Атман в интервью на корте.

«Я знаю тебя, Теренс, ещё со времён юниоров. Теннис — это трудный путь, и я рад твоему пути здесь, на турнире в Цинциннати, и тому, что это будет означать для тебя в будущем. Удачи дальше!» — отреагировал Руне.