«Рад твоему пути здесь». Руне поддержал Атмана после их матча в 1/4 финала в Цинциннати

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне в социальных сетях отреагировал на интервью, которое дал 136-я ракетка мира французский теннисист Теренс Атман после победы над датчанином в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:2, 6:3.

Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 04:10 МСК
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Это просто безумие. Я не могу в это поверить… для меня это также большие деньги. Очень эмоционально к этому отношусь. Прошлой ночью после победы над Тейлором не мог уснуть, но старался наслаждаться этим как можно больше, потому что мне было нечего терять», — сказал Атман в интервью на корте.

«Я знаю тебя, Теренс, ещё со времён юниоров. Теннис — это трудный путь, и я рад твоему пути здесь, на турнире в Цинциннати, и тому, что это будет означать для тебя в будущем. Удачи дальше!» — отреагировал Руне.

