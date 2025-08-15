Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв поделился впечатлениями от работы с Маратом Сафиным

Андрей Рублёв поделился впечатлениями от работы с Маратом Сафиным
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о сотрудничестве с чемпионом двух турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

«Всё отлично. Мне очень нравятся его советы — в целом то, что он видит, то, как он это видит. Надеюсь, что он приедет на US Open и у нас будет больше воспоминаний», — приводит слова Рублёва Tennis.com.

Напомним, Рублёв начал работать с Сафиным весной этого года. Ранее Андрей выразил надежду, что Марат успеет сделать визу к Открытому чемпионату США — 2025, который пройдёт с 24 августа по 7 сентября. В данный момент Рублёв находится в Цинциннати, где принимает участие в хардовом турнире серии «Мастерс». Сегодня, 15 августа, он сыграет в четвертьфинале против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Цинциннати (м). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 22:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
«Без всяких хи-хи, ха-ха». Андрей Рублёв охарактеризовал Марата Сафина как тренера
Материалы по теме
Швёнтек взяла сет у Калинской в Цинциннати — 1:0. Ещё сыграют Рублёв и Кудерметова. LIVE!
Live
Швёнтек взяла сет у Калинской в Цинциннати — 1:0. Ещё сыграют Рублёв и Кудерметова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android