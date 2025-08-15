Андрей Рублёв поделился впечатлениями от работы с Маратом Сафиным

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос о сотрудничестве с чемпионом двух турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

«Всё отлично. Мне очень нравятся его советы — в целом то, что он видит, то, как он это видит. Надеюсь, что он приедет на US Open и у нас будет больше воспоминаний», — приводит слова Рублёва Tennis.com.

Напомним, Рублёв начал работать с Сафиным весной этого года. Ранее Андрей выразил надежду, что Марат успеет сделать визу к Открытому чемпионату США — 2025, который пройдёт с 24 августа по 7 сентября. В данный момент Рублёв находится в Цинциннати, где принимает участие в хардовом турнире серии «Мастерс». Сегодня, 15 августа, он сыграет в четвертьфинале против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.