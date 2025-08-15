Скидки
Калинская пожаловалась на поведение зрителей во время матча с Александровой в Цинциннати

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в матче с соотечественницей Екатериной Александровой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) жаловалась на некоторых людей на трибунах, которые нарушают порядок.

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 05:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 1
3 		7 7 6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Калинская: Думаю, может быть, они пьяны или что-то в этом роде.

Судья: Возможно, так и есть, — сказали Калинская и судья на корте.

Судья удалять никого с трибун не стал. Встреча Калинской и Александровой завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Анны. За выход в полуфинал Анна играет с польской теннисисткой Игой Швёнтек. «Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

