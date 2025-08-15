Калинская пожаловалась на поведение зрителей во время матча с Александровой в Цинциннати

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в матче с соотечественницей Екатериной Александровой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) жаловалась на некоторых людей на трибунах, которые нарушают порядок.

Калинская: Думаю, может быть, они пьяны или что-то в этом роде.

Судья: Возможно, так и есть, — сказали Калинская и судья на корте.

Судья удалять никого с трибун не стал. Встреча Калинской и Александровой завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Анны. За выход в полуфинал Анна играет с польской теннисисткой Игой Швёнтек. «Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.