Калинская — Швёнтек: россиянка проиграла первый сет в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати проходит матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встречается с полькой Игой Швёнтек (третий номер рейтинга). После первого сета счёт 6:3 в пользу Швёнтек. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В рамках WTA-тура теннисистки провели друг с другом одну встречу, победительницей которой стала Анна Калинская. Россиянка обыграла Швёнтек в полуфинале турнира в Дубае в 2024 году со счётом 6:4, 6:4.
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.
