Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская — Швёнтек: россиянка проиграла первый сет в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Калинская — Швёнтек: россиянка проиграла первый сет в 1/4 финала турнира в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати проходит матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором 34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встречается с полькой Игой Швёнтек (третий номер рейтинга). После первого сета счёт 6:3 в пользу Швёнтек. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
3 		3
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В рамках WTA-тура теннисистки провели друг с другом одну встречу, победительницей которой стала Анна Калинская. Россиянка обыграла Швёнтек в полуфинале турнира в Дубае в 2024 году со счётом 6:4, 6:4.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В финале прошлогоднего турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Швёнтек взяла сет у Калинской в Цинциннати — 1:0. Ещё сыграют Рублёв и Кудерметова. LIVE!
Live
Швёнтек взяла сет у Калинской в Цинциннати — 1:0. Ещё сыграют Рублёв и Кудерметова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android