Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв подтвердил, что расстался с Альберто Мартином после «Мастерса» в Риме

Андрей Рублёв подтвердил, что расстался с Альберто Мартином после «Мастерса» в Риме
Комментарии

Российский теннисист 11-я ракетка мира Андрей Рублёв прекратил сотрудничество с Альберто Мартином (своим вторым тренером с опытом работы в области спортивной психологии). Они начали работать вместе в 2023 году под руководством Фернандо Висенте.

«У нас с ним действительно хорошие отношения. Альберто — один из самых приятных парней, которых я когда-либо встречал. Он потрясающий тренер. Мы не закончили на плохой ноте или что-то в этом роде, но да, после Рима наши пути разошлись», — приводит слова Рублёва Tennis.com.

Напомним, весной этого года в команду Андрея Рублёва вошёл победитель двух турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира Марат Сафин.

Материалы по теме
Андрей Рублёв рассказал, когда Марат Сафин должен вернуться в его бокс на матчах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android