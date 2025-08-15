Андрей Рублёв подтвердил, что расстался с Альберто Мартином после «Мастерса» в Риме

Российский теннисист 11-я ракетка мира Андрей Рублёв прекратил сотрудничество с Альберто Мартином (своим вторым тренером с опытом работы в области спортивной психологии). Они начали работать вместе в 2023 году под руководством Фернандо Висенте.

«У нас с ним действительно хорошие отношения. Альберто — один из самых приятных парней, которых я когда-либо встречал. Он потрясающий тренер. Мы не закончили на плохой ноте или что-то в этом роде, но да, после Рима наши пути разошлись», — приводит слова Рублёва Tennis.com.

Напомним, весной этого года в команду Андрея Рублёва вошёл победитель двух турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира Марат Сафин.