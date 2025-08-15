Скидки
«Ищу какой-то способ искупить свою вину». Шелтон — о выступлении на Кубке Дэвиса

«Ищу какой-то способ искупить свою вину». Шелтон — о выступлении на Кубке Дэвиса
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о предстоящей серии Кубка Дэвиса со своими соотечественниками Фрэнсисом Тиафо, Тейлором Фрицем и Томми Полом.

«Это потрясающая команда, и я с нетерпением жду этого момента. Расписание просто сумасшедшее. Все очень заняты, но я живу в двух часах езды от места соревнований. У остальных ребят ещё меньше оправданий, ведь они живут всего в 20 минутах езды. Мы все очень рады и горим желанием сыграть в этом матче. Это будет первый раз, когда мы все вместе сыграем в Кубке Дэвиса, при условии, что сможем добраться до даты сразу после Открытого чемпионата США в добром здравии. Без сомнения, Кубок Дэвиса — один из тех турниров, о победе в котором мы все мечтаем, чего мы не могли добиться с тех пор, как все стали профессионалами. В прошлом году я был в Малаге, и у меня всё сложилось не очень удачно, поэтому я ищу какой-то способ искупить свою вину. Мне нравится играть за сборную США и командные турниры», — приводит слова Шелтона Punto de Break.

