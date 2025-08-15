Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, уступив Иге Швёнтек

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвертьфинале она уступила представительнице Польши Иге Швёнтек (третья в рейтинге) со счётом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В её рамках Калинская пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Швёнтек два эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

За выход в финал Ига Швёнтек поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.