«Подкатываю к тренеру». Гонсалес поделилась фото, где Димитров учит её играть в теннис

Мексиканская актриса Эйса Гонсалес в социальных сетях опубликовала фотографии, где 21-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров учит её играть в теннис.

«Подкатываю к своему тренеру. Как вы думаете, насколько хороши мои теннисные навыки?» — подписала снимки Гонсалес.

Димитрова и Гонсалес впервые заметили вместе во время его матча во втором круге на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Эйсе Гонсалес 35 лет. Известна игрой в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Бладшот», «Аферистка», «Министерство неджентльменских дел».

Напомним, Димитров получил травму во время Уимблдона-2025, ведя 2:0 по сетам в матче 1/8 финала с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (6:3, 7:5, 2:2 — отказ). Позднее стало известно, что болгарин получил частичный разрыв большой грудной мышцы. Григор не выступит на US Open — 2025.

