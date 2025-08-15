Швёнтек стала самой юной теннисисткой, выходившей в полуфинал Цинциннати три года подряд

Третья ракетка мира 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой Открытой эры (с 1968 года), которой трижды подряд удалось выйти в полуфинал женского одиночного разряда на хардовом турнире категории WTA-1000 Цинциннати (2023-2025), сообщает Opta Ace.
Сегодня, 15 августа, Швёнтек в двух сетах обыграла 34-ю ракетку мира россиянку Анну Калинскую (6:3, 6:4) в четвертьфинале турнира в Цинциннати.
В полуфинале Ига Швёнтек встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.
Выступления Иги Швёнтек на «тысячнике» в Цинциннати в 2023-2025 годах:
2023 год: полуфинал: Ига Швёнтек — Кори Гауфф (США) — 6:7, 6:3, 4:6.
2023 год: полуфинал: Ига Швёнтек — Арина Соболенко (Беларусь) — 3:6, 3:6.
2023 год: полуфинал: Ига Швёнтек —?
