Швёнтек — третья по молодости после Шараповой и Хингис с 21 полуфиналами турниров WTA-1000
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек с момента введения формата WTA-1000 в 1990 году стала третьей по молодости, кто достиг 21 полуфинала на таких турнирах. По возрасту она уступает только Мартине Хингис и Марии Шараповой, сообщает Opta Ace.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Анна Калинская
А. Калинская
В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) Ига Швёнтек обыграла российскую теннисистку Анну Калинскую со счётом 6:3, 6:4. За выход в финал Швёнтек поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан).
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Комментарии
