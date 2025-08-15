Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — третья по молодости после Шараповой и Хингис с 21 полуфиналами турниров WTA-1000

Швёнтек — третья по молодости после Шараповой и Хингис с 21 полуфиналами турниров WTA-1000
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек с момента введения формата WTA-1000 в 1990 году стала третьей по молодости, кто достиг 21 полуфинала на таких турнирах. По возрасту она уступает только Мартине Хингис и Марии Шараповой, сообщает Opta Ace.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) Ига Швёнтек обыграла российскую теннисистку Анну Калинскую со счётом 6:3, 6:4. За выход в финал Швёнтек поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнир в Цинциннати
Материалы по теме
Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в Цинциннати, уступив Иге Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android