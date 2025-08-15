Скидки
Теннис

«Мир меняется, будет только хуже». Швёнтек — о жаре в Цинциннати после выхода в полуфинал

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы над россиянкой Анной Калинской в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) рассказала, как справляется с жарой.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

– Это третий полуфинал в Цинциннати для вас – возможно, самый жаркий. Сегодня жарко, как вы поддерживаете водный баланс и остаётесь такой спокойной на корте?
– Никакого секрета, я просто пью. В смысле воду. И всё. Мне кажется, нам надо к этому привыкать, потому что мир меняется, будет только хуже, – сказала Швёнтек в интервью на корте.

В полуфинале Ига Швёнтек встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.

