«Мир меняется, будет только хуже». Швёнтек — о жаре в Цинциннати после выхода в полуфинал

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы над россиянкой Анной Калинской в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) рассказала, как справляется с жарой.

– Это третий полуфинал в Цинциннати для вас – возможно, самый жаркий. Сегодня жарко, как вы поддерживаете водный баланс и остаётесь такой спокойной на корте?

– Никакого секрета, я просто пью. В смысле воду. И всё. Мне кажется, нам надо к этому привыкать, потому что мир меняется, будет только хуже, – сказала Швёнтек в интервью на корте.

В полуфинале Ига Швёнтек встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной, занимающей 10-ю строчку рейтинга WTA.