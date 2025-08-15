Скидки
Соболенко — Рыбакина: белоруска разгромно проиграла первый сет 1/4 финала в Цинциннати

Сегодня, 15 августа, в американском Цинциннати проходит матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000, в котором первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (10-й номер рейтинга). Счёт 6:1 в пользу Рыбакиной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		2
6 		3
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Счёт личных встреч — 7-4 в пользу Соболенко. В прошлом сезоне теннисистки встречались трижды. Елена победила в финале Брисбена с разгромным счётом 6:0, 6:3, Арина взяла реванш в полуфинале Мадрида со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:5), а затем Рыбакина выиграла в групповом круге Итогового чемпионата WTA — 6:4, 3:6, 6:1. А чуть меньше двух месяцев назад белоруска вырвала победу в четвертьфинале Берлина с четверного матчбола — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

