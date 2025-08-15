«Тот матч показал мой потенциал». Рублёв вспомнил победу над Федерером в Цинциннати-2019

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился воспоминаниями о победе над 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером (6:3, 6:4) в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати в 2019 году.

«Я просто старался не смотреть на свою команду, не смотреть на счёт, не смотреть на Роджера. Каждую неделю ему приходилось доказывать, что он один из лучших, и каждую неделю на него оказывалось сильное давление. Это как если бы ты дошёл до финала, и это нормально. Если ты проиграешь на ранней стадии, это станет сенсацией. «Роджер проиграл!» Может быть, за один-два года было пару турниров, на которых он проиграл на ранней стадии, — примерно то же, что мы видим сейчас с Синнером и Алькарасом. Это непросто. Что касается меня, я много раз проигрывал в первом круге. Поэтому я очень уважал Роджера.

Тот матч как бы показал мне мой потенциал, потому что я вообще ни о чём не думал. Я просто такой: «Ладно, давай сыграем, давай поборемся, давай попробуем победить, выложусь по полной, а там посмотрим, что будет». Я смог сыграть в хорошем настроении. Я чувствовал: «Если я всё сделаю правильно, то, возможно, раскрою свой потенциал». Именно этого я сейчас и жду». Я пытаюсь настроиться на то, чтобы меня ничто не беспокоило и я мог показывать невероятный теннис», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира в Цинциннати.

Рублёву тогда было 20 лет. Он начинал турнир в Цинциннати с квалификационного круга. В основной сетке россиянин поочерёдно обыграл грузина Николоза Басилашвили, швейцарца Стэна Вавринку, Федерера, а в четвертьфинале уступил соотечественнику и будущему победителю соревнований Даниилу Медведеву (2:6, 3:6).

Сегодня, 15 августа, Рублёв сыграет в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати-2025 против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.