Арина Соболенко — Елена Рыбакина, результат матча 15 августа, счёт 0:2, 1/4 финала в Цинциннати

Соболенко не смогла защитить титул в Цинциннати, проиграв Рыбакиной в 1/4 финала
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвертьфинале она уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (10-я в рейтинге) со счётом 1:6, 4:6.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Соболенко четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Рыбакиной 11 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал соревнований в Цинциннати Елена Рыбакина поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в 1/4 финала обыграла россиянку Анну Калинскую.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Арина Соболенко — действующая чемпионка соревнований.

