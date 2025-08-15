Скидки
«Не знаю, как буду её побеждать». Паолини — о предстоящем матче с Гауфф в Цинциннати

«Не знаю, как буду её побеждать». Паолини — о предстоящем матче с Гауфф в Цинциннати
Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча со вторым номером рейтинга WTA американкой Кори Гауфф на хардовом «тысячнике» в Цинциннати (США).

Цинциннати (ж). 1/4 финала
16 августа 2025, суббота. 03:30 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Гауфф? Не знаю, как я собираюсь её побеждать. Играть здесь сложно, условия сильно отличаются от других турниров. Корты очень быстрые. Несколько лет назад (в 2023 году) я забрала у неё всего пять геймов в Цинциннати-2023 и сейчас надеюсь добиться большего. Она отличный игрок, у неё прекрасный характер, и она необыкновенный человек. Постараюсь провести качественный матч. Всегда приятно играть против такой чемпионки, как она», — приводит слова Паолини Tennis World Italia.

Паолини и Гауфф провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт ничейный — 2-2. Игра в Цинциннати пройдёт в ночь с 15 на 16 августа мск и начнётся не ранее 3:30 мск.

Паолини — первая итальянка после Флавии Пеннетты с двумя и более 1/4 финала в Цинциннати
