«Не знаю, как буду её побеждать». Паолини — о предстоящем матче с Гауфф в Цинциннати

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча со вторым номером рейтинга WTA американкой Кори Гауфф на хардовом «тысячнике» в Цинциннати (США).
«Гауфф? Не знаю, как я собираюсь её побеждать. Играть здесь сложно, условия сильно отличаются от других турниров. Корты очень быстрые. Несколько лет назад (в 2023 году) я забрала у неё всего пять геймов в Цинциннати-2023 и сейчас надеюсь добиться большего. Она отличный игрок, у неё прекрасный характер, и она необыкновенный человек. Постараюсь провести качественный матч. Всегда приятно играть против такой чемпионки, как она», — приводит слова Паолини Tennis World Italia.
Паолини и Гауфф провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт ничейный — 2-2. Игра в Цинциннати пройдёт в ночь с 15 на 16 августа мск и начнётся не ранее 3:30 мск.
