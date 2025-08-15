Елена Рыбакина одержала седьмую в карьере победу над первой ракеткой мира
10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала седьмую в карьере победу над лидером рейтинга WTA. В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) Елена обыграла трёхкратную победительницу турниров «Большого шлема» Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:1, 6:4.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 20:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Для Рыбакиной победа над Соболенко также стала 23-й над игроком из топ-10. Елена вышла в 11-й полуфинал на «тысячнике» в карьере и третий – в сезоне.
За выход в финал соревнований в Цинциннати Елена Рыбакина поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в 1/4 финала одолела россиянку Анну Калинскую.
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Арина Соболенко — действующая чемпионка соревнований.
