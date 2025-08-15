Елена Рыбакина одержала седьмую в карьере победу над первой ракеткой мира

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала седьмую в карьере победу над лидером рейтинга WTA. В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) Елена обыграла трёхкратную победительницу турниров «Большого шлема» Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:1, 6:4.

Для Рыбакиной победа над Соболенко также стала 23-й над игроком из топ-10. Елена вышла в 11-й полуфинал на «тысячнике» в карьере и третий – в сезоне.

За выход в финал соревнований в Цинциннати Елена Рыбакина поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в 1/4 финала одолела россиянку Анну Калинскую.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Арина Соболенко — действующая чемпионка соревнований.