Теннис

Елена Рыбакина одержала седьмую в карьере победу над первой ракеткой мира

Комментарии

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала седьмую в карьере победу над лидером рейтинга WTA. В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) Елена обыграла трёхкратную победительницу турниров «Большого шлема» Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:1, 6:4.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Для Рыбакиной победа над Соболенко также стала 23-й над игроком из топ-10. Елена вышла в 11-й полуфинал на «тысячнике» в карьере и третий – в сезоне.

За выход в финал соревнований в Цинциннати Елена Рыбакина поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в 1/4 финала одолела россиянку Анну Калинскую.

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Арина Соболенко — действующая чемпионка соревнований.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
