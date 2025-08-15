Рыбакина сравнялась с Квитовой и Соболенко по победам над первой ракеткой на «тысячниках»

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сравнялась с чешкой Петрой Квитовой и белоруской Ариной Соболенко (по четыре победы) по количеству побед над первой ракеткой мира в турнирах WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году, сообщает OptaAce. В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) Елена обыграла трёхкратную победительницу турниров «Большого шлема» Арину Соболенко со счётом 6:1, 6:4.

Для Рыбакиной победа над Соболенко также стала 23-й над игроком из топ-10, седьмой в карьере над лидером рейтинга. Елена вышла в 11-й полуфинал на «тысячнике» в карьере и третий – в сезоне.

За выход в финал соревнований в Цинциннати Елена Рыбакина поспорит с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая в 1/4 финала обыграла россиянку Анну Калинскую.