Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Было преимущество». Рыбакина назвала ключевой момент в победе над Соболенко в Цинциннати

«Было преимущество». Рыбакина назвала ключевой момент в победе над Соболенко в Цинциннати
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Счёт — 6:1, 6:4.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я довольна подачей. Это было ключевым моментом. Мы обе играем мощно. Сегодня я подавала очень хорошо. Если Арина подаёт так же хорошо, всё становится совсем иначе. Надеюсь, продолжу в том же духе. Чувствовала, что неплохо подаю, и у меня было преимущество. Это тоже помогло выиграть. На задней линии тоже играла интенсивно – надеюсь, продолжу в том же духе», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Материалы по теме
Рублёв сражается с Алькарасом за 1/2 финала Цинциннати. Ещё сыграет Кудерметова. LIVE!
Live
Рублёв сражается с Алькарасом за 1/2 финала Цинциннати. Ещё сыграет Кудерметова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android