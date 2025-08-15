Даниэль Коллинз сообщила, что US Open — 2025 станет для неё последним турниром в этом году

57-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз опубликовала пост, в котором сообщила, что Открытый чемпионат США станет последним турниром для неё в 2025 году.

«Иду на поправку. Скоро в Нью-Йорке состоится моё последнее мероприятие в этом году», — написала Коллинз на своей странице в социальных сетях.

Ранее Коллинз уступила соотечественнице Тэйлор Таунсенд (4:6, 6:7) на старте «тысячника» в Цинциннати.

US Open — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 24 августа по 6 сентября. В прошлом году Коллинз неудачно выступила на Открытом чемпионате США, уступив в первом круге Кэролайн Доулхайд (6:1, 5:7, 4:6).