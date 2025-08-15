«Постараюсь сконцентрироваться на себе». Рыбакина — о предстоящей встрече со Швёнтек
Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящей встрече с шестикратной победительницей турниров «Большого шлема» третьим номером мирового рейтинга из Польши Игой Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Швёнтек – отличный игрок. Конечно, матч будет сложным. Постараюсь сконцентрироваться на себе и восстановиться. Надеюсь, смогу показать хороший теннис», – сказала Рыбакина в интервью на корте.
В четвертьфинале Рыбакина одолела действующую чемпионку соревнований Арину Соболенко со счётом 6:1, 6:4. Швёнтек оказалась сильнее россиянки Анны Калинской — 6:3, 6:4.
