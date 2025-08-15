Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Постараюсь сконцентрироваться на себе». Рыбакина — о предстоящей встрече со Швёнтек

«Постараюсь сконцентрироваться на себе». Рыбакина — о предстоящей встрече со Швёнтек
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящей встрече с шестикратной победительницей турниров «Большого шлема» третьим номером мирового рейтинга из Польши Игой Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Цинциннати (ж). 1/2 финала
17 августа 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Швёнтек – отличный игрок. Конечно, матч будет сложным. Постараюсь сконцентрироваться на себе и восстановиться. Надеюсь, смогу показать хороший теннис», – сказала Рыбакина в интервью на корте.

В четвертьфинале Рыбакина одолела действующую чемпионку соревнований Арину Соболенко со счётом 6:1, 6:4. Швёнтек оказалась сильнее россиянки Анны Калинской — 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Рублёв сражается с Алькарасом за 1/2 финала Цинциннати. Ещё сыграет Кудерметова. LIVE!
Live
Рублёв сражается с Алькарасом за 1/2 финала Цинциннати. Ещё сыграет Кудерметова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android