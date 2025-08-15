«Постараюсь сконцентрироваться на себе». Рыбакина — о предстоящей встрече со Швёнтек

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящей встрече с шестикратной победительницей турниров «Большого шлема» третьим номером мирового рейтинга из Польши Игой Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Швёнтек – отличный игрок. Конечно, матч будет сложным. Постараюсь сконцентрироваться на себе и восстановиться. Надеюсь, смогу показать хороший теннис», – сказала Рыбакина в интервью на корте.

В четвертьфинале Рыбакина одолела действующую чемпионку соревнований Арину Соболенко со счётом 6:1, 6:4. Швёнтек оказалась сильнее россиянки Анны Калинской — 6:3, 6:4.