Теннис

«Он втянул меня в просмотр матчей». Тьен сделал выбор между Синнером и Алькарасом

«Он втянул меня в просмотр матчей». Тьен сделал выбор между Синнером и Алькарасом
Комментарии

55-я ракетка мира 19-летний американский теннисист Лёнер Тьен ответил на вопрос о предпочтении между лидером рейтинга ATP итальянцем Янникиом Синнером и пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема» Карлосом Алькарасом из Испании.

— Алькарас и Синнер, кто из них вам больше нравится?
— Первым, за кем я начал следить, когда мне действительно понравился теннис, был Алькарас. Это было как раз в то время, когда он набирал обороты. Думаю, это было в 2021 году, когда он начал прорываться и как бы втянул меня в просмотр теннисных матчей. Так что, наверное, я должен отдать ему должное, — приводит слова Тьена Claytennis.

Сегодня, 15 августа, Алькарас проводит четвертьфинальный матч против Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Цинциннати. Именно россиянин выбил Тьена (7:6, 6:3) во втором круге соревнований в США.

Комментарии
